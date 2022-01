Statue dei fratelli Morosini trafugate a San Clemente ritrovate dopo 30 anni a Firenze

VENEZIA/FIRENZE - Ritrovate dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze due statue trafugate a Venezia nel 1992, parti del monumento funebre dei fratelli Pietro e Lorenzo Morosini situato all'interno della chiesa di San Clemente. Le opere, risalenti al XVII-XVIII secolo e del valore complessivo di circa centomila euro, sono state individuate tra i beni d'arte in vendita su un sito internet specializzato.

Le indagini sono state coordinate dalla procura di Reggio Emilia, che ha disposto la restituzione delle statue alla società proprietaria dell'ex edificio di culto, ora parte di un complesso alberghiero. A mettere in vendita la statue su internet è stata la titolare di un negozio di antiquariato di Reggio Emilia, risultata estranea ai fatti. La donna, secondo quanto accertato, aveva ricevuto le opere in conto vendita da un pensionato 68enne residente in provincia di Mantova, che a sua volta le aveva ricevuto in dono da una terza persona, anche questa risultata essere in buona fede.