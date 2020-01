Schianto tra due auto sulla Statale 14, strada chiusa e traffico in tilt

PORTOGRUARO - Due auto si scontrano e finiscono in mezzo alla Statale 14: traffico bloccato a Portogruaro. Dalle 8.45 è chiusa la "Triestina" a Mazzolada di Portogruaro per un incidente che ha coinvolto due autovetture. Il traffico è stato deviato a Lison e a Levada per permettere le operazioni di soccorso. Nel botto non ci sono feriti gravi, ma le auto incidentate ostruiscono la carreggiata. Inevitabili le code e i disagi. Atvo ha attivato le deviazioni lungo la tratta Latisana-San Donà-Venezia e Portogruaro-Torre di Mosto per garantire il normale servizio. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia locale. Ultimo aggiornamento: 09:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA