Controllo allo stand di Cappato: «Verbale della polizia locale e identificati gli organizzatori»

VENEZIA - «Abbiamo ricevuto la visita della polizia locale che ha ritenuto di dovere fare un verbale di fronte a dei cittadini che cercano di esercitare un loro diritto costituzionale. Non mi pare il modo di accogliere la partecipazione dei cittadini e incoraggiarla». Lo afferma Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, in relazione a un controllo avvenuto oggi a Mestre (Venezia) al banchetto della campagna «Liberi subito» in via Allegni in centro a Mestre. Gli agenti, riferisce Cappato in una nota, «hanno prima interrotto il dibattito nonviolento e poi hanno identificato sia gli organizzatori del banchetto, la cellula Coscioni di Venezia, sia i titolari dell'esercizio commerciale che ha ospitato l'iniziativa. Le forze dell'ordine non hanno chiarito le ragioni dell'identificazione».