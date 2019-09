Perseguita la ex di sette anni più grande di lui, giovane arrestato

VENEZIA - Un giovane di 23 anni residente a Favaro Veneto (Venezia) è stato arrestato dai Carabinieri di Dolo per atti persecutori e minacce all'ex fidanzata, una trentenne originaria di Padova e residente a Pianiga (Venezia). I due, colleghi di lavoro, circa un anno fa avevano intrapreso una relazione, interrotta dalla donna dopo pochi mesi. Da qui sono iniziate le minacce nei suoi confronti, con l'uomo che si era introdotto in casa dell'ex in piena notte. La donna ha così presentato denuncia ai Carabinieri circa una settimana fa.



Le persecuzioni sono continuate nei giorni successivi, con centinaia di messaggi inviati ad ogni ora del giorno e della notte. Nella notte di sabato il 23enne è giunto a Pianiga in treno e ha percorso tre chilometri a piedi fino alla casa della donna, che in quel momento stava rientrando in macchina, e ha chiamato il 112 chiedendo. Una pattuglia dei Carabinieri di Dolo, collegata telefonicamente con la donna, ha intercettato il giovane davanti all'abitazione e lo ha accompagnato in caserma, arrestandolo e conducendolo alla Casa Circondariale di Venezia. Stamani l'arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Venezia, che si è riservato sulle misure cautelari da adottare, soprattutto a protezione della vittima del reato.

