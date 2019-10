Stalker 32enne perseguita la ex: arrestato di notte, ubriaco, sotto casa della donna

MESTRE - Blitz dei carabinieri a Spinea: hanno arrestato in flagranza, per violenza domestica, un moldavo di 32 anni che ha tormentato una donna - pare la sua "ex" - sia con molestie telefoniche (chiamate e messaggi sempre più ossessivi anche in orario notturno) per riallacciare un rapporto le cui fila si erano irrimediabilmente deteriorate o per ripicca.



Aveva messo in atto disturbi e molestie, pedinamenti, presenza frequente sotto casa o fuori dai luoghi di lavoro, fino a passare dalle minacce alle «vie di fatto». Il caso all'attenzione dei Carabinieri che nelle settimane passate avevano raccolto le segnalazioni della donna, intervenendo anche presso il suo domicilio perché si temeva che l'uomo desse seguito alle minacce presentandosi a casa. Un nuovo intervento ha portato all'arresto a Spinea dell'ex compagno che, completamente ubriaco, si è presentato a casa della donna. Chiamato il 112 e i militari sono intervenuti con l'arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA