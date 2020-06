Disposto l'allontanamento per lo stalker delle pizze: perseguitava la ex moglie

Stalkerizzava la ex moglie in ogni modo, anche facendole recapitare pizze a domicilio, sperando di poter approfittare della consegna per entrare in casa: nei guai un italiano di 50 anni.



Due giorni fa, gli agenti del Commissariato di Mestre hanno eseguito la misura che dispone il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e alla stessa persona offesa” nei confronti del cinquantenne, residente a Mestre. La misura, disposta dall’Autorità giudiziaria, era stata richiesta dalla polizia in seguito alle ripetute denunce che la vittima, ex moglie, aveva presentato contro l’uomo, che evidentemente non riusciva ad accettare la separazione: nelle denunce infatti la vittima ha lamentato continue molestie e minacce da parte dell’uomo, che era arrivato anche a seguirla, a stazionare davanti all’abitazione, a suonare insistentemente il campanello, a colpire con calci e pugni la porta d’ingresso, fino a stendersi davanti al garage per impedirle di usare l’auto. In una circostanza era arrivato anche a percuoterla.



I comportamenti persecutori e molesti si riproponevano in qualunque ora del giorno e della notte. In diverse occasioni, l’ex marito aveva anche tentato di far recapitare a casa della signora alcune pizze, per entrare nell’abitazione all’atto della consegna.



Questi comportamenti si sono interrotti ieri, quando, attivata la procedura del c.d. codice rosso, è stata formalmente eseguita dalla Polizia di Stato la misura cautelare disposta dal magistrato. Come previsto da questa misura, l’uomo non potrà avvicinarsi alla ex moglie ad una distanza inferiore ai 200 metri in ogni luogo frequentato dalla stessa, con ulteriore divieto di ogni comunicazione, diretta o indiretta. © RIPRODUZIONE RISERVATA