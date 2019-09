Stagionali in nero, arriva la Finanza: 65 irregolari, 200mila euro di multe Minorenne al lavoro in un ristorante

di Fabrizio Cibin

JESOLO - S, e quasidi sanzioni. E un. E' questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza nell'ambito degli ambienti di lavoro. Il bilancio si riferisce ai primi otto mesi dell'anno in corso. Come detto le Fiamme Gialle hanno individuato 65 lavoratori non in regola con la normativa in materia di lavoro; di questi, 36 erano impiegati totalmente in nero. Le irregolarità sono state riscontrate in svariate tipologie di esercizi collegati all'indotto turistico della città: campeggi, ristoranti, agriturismo e bar. I datori di lavoro sanzionati dai finanzieri della locale Tenenza di Jesolo sono stati in tutto 13, per un ammontare complessivo di sanzioni pari a 190.800 euro, in parte pagate in via immediata dai trasgressori.