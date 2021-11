Squalo bianco lungo oltre cinque metri avvistato tra Chioggia e Pellestrina

PELLESTRINA - Allarme al largo per un presunto esemplare di squalo bianco avvistato, da un paio di marinai sulla scialuppa di una nave, fuori dalle Bocche di porto tra Chioggia e Pellestrina. L'animale è stato fotografato e l'immagine, del pesce a pelo d'acqua, è subito diventata virale tra i social. Si tratterebbe, secondo le prime verifiche sulle foto, di uno squalo bianco lungo oltre 5 metri e mezzo. Si sta ora cercando di capire come mai sia giunto così vicino alla costa. E soprattutto se l'avvistamento sia avvenuto davvero qui, poiché sulle foto non c'è alcun riferimento.

La notizia ha fatto assai scalpore, anche tra i pescatori e gli addetti alla navigazione. Sicuramente non è cosa normale che uno squalo di queste dimensioni si trovi dalle nostre parti. L'ultimo avvistamento in Adriatico era avvenuto nel 2017 tra la Romagna e le Marche. Il capitano Nicola Falconi, con la società Safety Sub svolge la vigilanza alle Bocche di porto e ha visionato le fotografie. «Non è fatto normale che uno squalo arrivi così vicino alla costa - spiega Falconi - la foto è stata sicuramente scattata da una scialuppa calata da una nave forse per un'esercitazione. Potrebbe essere arrivato fin lì attratto dal cibo e dalla scia di una nave che magari ha lasciato dietro di sè degli avanzi di cucina».