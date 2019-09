Due squali palombo spiaggiati a Jesolo in 24 ore: è una specie non pericolosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO (Ve) - Non solo delfini: quelli spiaggiati domenica a Jesolo sono squali, palombo per l'esattezza. E non sono pericolosi per l’uomo e quindi per i bagnanti visto che si nutrono principalmente di piccoli crostacei o aringhe.Due esemplari sono stati ritrovati in sole 24 ore sul bagnasciuga di Jesolo: il primo, domenica mattina e chi lo ha avvistato ha cercato di salvarlo spingendolo in acqua. Ma era già morto.Stessa sorte per il secondo, più piccolo, rinvenuto questa mattina.Loha come proprio habitat naturale profondità marine di almeno 5 metri.