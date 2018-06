Squadre di vigili schierate alla "riconquista" di via Piave

di Davide Tamiello

MESTRE - Lo scopo è mettere pressione. Farsi sentire e far capire alle bande criminali che si sono impadronite dell’area Piave e stazione che quella zona è troppo calda e troppo esposta per continuare a fungere da quartier generale dello spaccio. Il nucleo operativo della polizia locale, diretto dal vice comandante Gianni Franzoi, dal 23 maggio ha organizzato un servizio potenziato su più turni: otto uomini al giorno, divisi per squadre e per zone, che hanno il compito di pattugliare quattro punti caldi dell’area.