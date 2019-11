Svolta nelle indagini, c'era un'altra auto nel punto in cui morì Sara

di Roberta Brunetti

ERACLEA - C’è un altro indagato nell’inchiesta sull’incidente stradale costato la vita a, la 29enne di Stretti, ma residente a Jesolo, che il 7 ottobre scorso fu scaraventata a terra mentre si trovava in sella alla moto del fidanzato. Con l’accusa di omicidio stradale era già finito sul registro proprio il fidanzato, T.M., 26 anni, che era alla guida della Ducati Monster schiantatasi contro un guard-rail dopo una curva a Tombolino di Eraclea. In quel mentre era sopraggiunta anche un’auto, guidata da una giovane di Eraclea, che aveva sterzato e, a sua volta, era finita contro il guard-rail. Ora per capire meglio la dinamica dell’incidente e il ruolo di questo secondo mezzo il sostituto procuratore Massimo Michielozzi ha esteso l’inchiesta anche alla conducente dell’auto, G.L., pure lei indagata per omicidio stradale.