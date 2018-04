La scelta di Geremia: no al "guadagno facile", in birreria vietati slot, tv... e spritz

di Davide De Bortoli

SAN DONÀ -per lanciare la nuova. Una scelta di carattere etico quella compiuta da, che ha rilevatoaperta nel 2003 dalla famiglia Bisiol nell'isola pedonale. A fine marzo ha inaugurato l'esercizio rinnovato a fondo che ha chiamato Filz, investendo nel centro urbano e rinunciando alla prospettiva di un guadagno facile con le macchinette mangiasoldi. Una scelta in linea con l'intendimento della Giunta Cereser che ha promosso un giro di vite contro il gioco d'azzardo patologico, con un regolamento comunale restrittivo e relativi controlli.«Oltre alle slot, ho scelto di non serviree non sistemaeenel locale spiega il giovane una scelta precisa che risponde all'esigenza di creare un'osteria dedicata alla birra artigianale a San Donà, dove sono nato. Ero timoroso di quanto potesse essere compreso questo tipo di locale, essendo una nuova proposta, ma la risposta della clientela è positiva, e soprattutto nei giorni in cui ci sono le partite di calcio il locale si riempie di ragazze»...