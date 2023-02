Spinea, ultras del Treviso devastano lo stadio a Spinea, polizia in assetto antisommossa evita lo scontro fra tifosi

SPINEA - Una serata ad alta tensione a Spinea, ieri sera, 8 febbraio, per scontri tra tifosi. In campo allo Stadio Allende, infatti, la squadra di casa affrontava il Treviso (partita terminata 2 a 2). Dalla Marca, però, erano arrivati 40 tifosi ospiti che avrebbero cercato di arrivare allo scontro con un’altra cinquantina di supporter non solo dello Spinea, ma anche di altre squadre di Mestre. Ad attenderli le forze dell’ordine in assetto anti sommossa che hanno evitato che le due frange venissero troppo allo scontro.

Più volte, però, gli uomini della Digos hanno dovuto intervenire per evitare che finissero per venire a contatto. Una volta allo stadio i tifosi del Treviso avrebbero devastato i bagni riservato agli ospiti dell’Allende. La questura sta identificando i responsabili e sta valutando se procedere con i Daspo.