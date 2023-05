Allerta a Spinea: si cerca Domenico, 71 anni. È andato al parco con il nipotino ed è scomparso. Il bimbo è tornato da solo

SPINEA - A Spinea si cerca Domenico Iraca, 71enne scomparso nel nulla ieri pomeriggio.

L'appello

Sono ore di terribile apprensione per i familiari che si trovano in Lombardia e che lo hanno salutato solo qualche giorno fa: l’uomo, con la compagna, era arrivato da poco a Spinea per partecipare a un matrimonio. Ieri pomeriggio è andato con il nipotino al parco, al Villaggio dei fiori.

“Un paio d’ore dopo il bambino è tornato a casa da solo. Ha detto che Domenico si era allontanato per fare due passi e che non l’aveva più visto. Siamo terribilmente preoccupati perché potrebbe non stare bene, non sappiamo dove sia al momento e le forze dell’ordine, così come gli ospedali, non hanno sue notizie” spiegano i familiari dalla Lombardia. C’è ansia anche perché l’uomo non aveva punti di riferimento a Spinea, città che non conosce e nella quale era appena arrivato. È infatti originario della Calabria ma vive da tanti anni in provincia di Lecco. “Ha già passato tutta una notte fuori e non si sa se avesse con sé i documenti - aggiungono i parenti -. Ci sentiamo impotenti, le forze dell’ordine ci dicono che noi purtroppo non possiamo fare niente e che lo stanno cercando. Possiamo solo sperare che stia bene e che qualcuno lo abbia aiutato. Lanciamo un appello per chiedere l’aiuto di tutte le persone che vivono in quella zona: se lo vedete aiutatelo e chiamate immediatamente i carabinieri”.

Nel frattempo anche il Comune di Spinea ha pubblicato sui social l’annuncio con alcuni dettagli in più e una nuova foto dal documento: “Domenico Iraca, scomparso il 23 maggio alle 16 da via de Curtis: settantenne, basso, magro, capelli corti bianchi. Al momento della scomparsa vestiva con camicia nera a quadratini bianchi, jeans scuri e scarpe marroni. Potrebbe avere bisogno di aiuto. Chi lo avvistasse, contatti la stazione dei Carabinieri di Spinea o il numero di telefono 112”.