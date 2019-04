La 28enne pusher: droga nella biancheria e bodyguard armato al seguito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINEA - I Carabinieri della Stazione di Spinea hanno arrestato nella serata di ieri per possesso ai fini di spaccio di stupefacenti, sbandata già nota alle forze dell’ordine per precedenti.La donna è stata bloccata nella popola frazione di Catene dove erano stati segnalatiche si aggirava per la zona residenziale prendendo contatti condel posto ed in particolare con tossicodipendenti riconosciuti. Scattava quindi il controllo della coppia e dalladella donna saltavano fuori subito, di cui 10 dinascoste in borsa e 10 dosi ditra. L’uomo di origini tunisine e clandestino invece “copriva” la complice portando al seguito undel genere proibito, pronto all’uso in caso di problemi di contrattazione.I Carabinieri sospettano inoltre che l’attività fosse già iniziata poiché la donna aveva con sé già una discreta somma di denaro, ingiustificabile se si considera che risulta, ben 450 euro in banconote da 50. La donna pertanto, veniva dichiarata in stato di arresto per possesso ai fini di spaccio di stupefacenti e posta a disposizione del Magistrato per la celebrazione del processo per direttissima. Lo straniero veniva invece denunciato per porto abusivo di armi. Il sospetto è che l’italiana tenesse le fila della piccola ma fiorente rete di spaccio che opera nella zona ai confini tra Marghera e Spinea con facili collegamenti per il mestrino ed il miranese, dove i controlli diretti si sono fatti più stringenti.