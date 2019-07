SPINEA (VENEZIA) - Era sfuggito a un controllo antidroga lo scorso 30 giugno, tentando di colpire i carabinieri che lo stavano fermando, poi era fuggito abbandonando due valigie con un carico di droga.



I Carabinieri di Spinea (Venezia) hanno eseguito ieri pomeriggio un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di T.H., cittadino tunisino, per spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.



I militari lo hanno atteso per ore, appostati all'esterno del posto dove si nascondeva, una camera di un appartamento di Spinea, e all'uscita lo hanno fermato e dichiarato in stato di arresto. Lo scorso 30 giugno, durante un servizio di pedinamento, i militari avevano tentato di bloccarlo mentre camminava con due valigie. Alla vista dei militari aveva reagito in maniera violenta, tentando dapprima di colpirli per guadagnarsi la fuga portando con sé le due valigie, poi abbandonate per strada per scappare con più facilità.



Uno dei Carabinieri nella circostanza era finito in ospedale. All'interno delle valigie i Carabinieri hanno trovato oltre 100 grammi di cocaina pronta per essere tagliata e suddivise in dosi e un coltello con una lama lunga oltre 20 centimetri. Nella sua camera i militari hanno trovato il kit per confezionare le dosi, circa 8 grammi di cocaina e 4.000 euro in contanti, ritenuto provento dello spaccio.

