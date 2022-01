SPINEA - Era il giorno che Spinea stava aspettando da decenni e la curiosità in città era tanta. Il covid non ha permesso una cerimonia a porte aperte ma comunque una fitta platea ha partecipato al più atteso tra i tagli del nastro, quello che ha inaugurato la nuova piscina. Lunga la lista di ospiti presenti, autorità ma anche sportivi e rappresentanti di federazioni e organizzazioni dello sport. Tra sindaci di oggi e del passato, protagonisti della mattinata sono stati, questa volta, la proprietà e la gestione della nuova struttura. In particolare l'ad di Tempo Libero (società che ha realizzato l'impianto) Massimo Franco che ha voluto sottolineare l'impegno dei privati. «Se oggi siamo qui a celebrare questo momento è grazie unicamente all'impegno e all'ostinazione che noi privati ci abbiamo messo dal primo momento» ha detto ripercorrendo le vicende senza nascondere un velo di critica alla politica per il tempo trascorso, 36 anni di difficoltà soprattutto burocratiche, da quando l'idea è stata concepita. «La piscina darà lavoro a 60 persone - aggiunge Franco -, il supermercato Cadoro previsto dall'accordo ad altre 50. Parliamo di tantissimi posti di lavoro». Saverio Centenaro, delegato della Città metropolitana, legge la lettera del sindaco Luigi Brugnaro: Questa è una giornata storica, non solo per il comune di Spinea ma per la terraferma veneziana». Per l'assessore regionale Francesco Calzavara la piscina è un sogno che si avvera: «Chi ha avuto la capacità di prevederlo in un contesto come questo ci ha visto lungo: per mantenere costi di impianti simili serve un intervento di sviluppo urbano intelligente e rispettoso del nostro territorio».

Presenti poi, per le autorità, anche la parlamentare europea Rosanna Conte, e gli ex sindaci di Spinea Federica Laveder, Claudio Tessari e Silvano Checchin, insieme all'attuale sindaca Martina Vesnaver: «Oggi consegniamo alla città un impianto d'avanguardia - dice la prima cittadina -. Spinea sta conquistando un posto che sempre più merita». Sentite anche le testimonianze dal mondo dello sport. Se l'atleta paralimpico Luigi Beggiato (che alle Olimpiadi di Tokio ha conquistato 2 argenti e 1 bronzo), con la collega Lara Mantoan e il presidente del Comitato italiano paralimpico Veneto Ruggero Vilnai, ha ricordato quanto la piscina sia fondamentale per le persone con disabilità che si avvicinano allo sport, il presidente di Fin Veneto Roberto Cognonato ha lanciato l'appello alle istituzioni: «Mentre inauguriamo una piscina tante altre chiudono. Ricordatevi che questi impianti vanno sostenuti». Matteo Melzi di Aquamore, che gestirà la piscina, ha invece spiegato che l'impianto è stato costruito con la stessa tecnologia che Aquamore usa per le piscine realizzate in occasione delle Olimpiadi.