Per ora resta ai domiciliari in ospedale Gianfranco Pasco, l’ottantunenne neurologo in pensione che, con una iniezione letale, ha posto fine alla vita dell’amata moglie coetanea Agnese Mazzan, per poi cercare di uccidersi a sua volta, senza però riuscirci.

Il giudice per le indagini preliminari di Venezia, Luca Marini, ha disposto la misura cautelare a carico dell’anziano soprattutto per garantire che possa essere tenuto sotto osservazione, in attesa di verificare se possano essere concessi gli arresti domiciliari nella casa della figlia: le condizioni di salute dell’uomo non sono compatibili con il carcere e il giudice ritiene che l’uomo non sia in ogni caso pericoloso. Il suo gesto, concordato con la moglie, è stato dettato dalla disperazione: i coniugi, entrambi gravemente malati, avevano deciso di farla finita assieme e hanno anche lasciato una lettera, sottoscritta da entrambi, per spiegare le ragioni del loro gesto.

Ieri mattina, nell’interrogatorio di convalida, Pasco ha spiegato al giudice che tra i motivi che hanno spinto la coppia a togliersi la vita, c’era anche la volontà di preservare i figli sul fronte economico: le spese previste per le cure erano costose, mentre i due coniugi avrebbero voluto lasciare qualche soldo in eredità, per garantire loro un futuro più tranquillo.

Durante l’udienza di ieri, l’anziano è apparso provato, ma lucido nel suo racconto. Al giudice ha spiegato di aver dato seguito al proposito suo e della moglie nelle prime ore del mattino di domenica, nella casa al civico 5 di via del Commercio, dove il medico non è riuscito a togliersi la vita perché, come da sua ammissione, non è stato in grado di trovare la vena nel braccio per infilarsi l’ago della siringa e morire accanto alla «sua Agnese».

A coordinare le indagini sul triste episodio è il pm Andrea Petroni. Pasco è assistito dagli avvocati Paolo Bovo e Loris Stecco di Mirano: l’accusa formulata nei confronti dell’anziano medico è di omicidio volontario ma, alla luce delle sue condizioni di salute, è improbabile che si possa mai arrivare a processo.

L’avvocato Bovo fin dalle prime ore successive al rinvenimento del corpo senza vita di Agnese Mazzan, ha spiegato che si tratta della storia di «una coppia che si è amata tantissimo e che non sopportava l’idea di sopravvivere, seppur per poco, l’uno all’altra». Il legale ha annunciato di voler chiedere i domiciliari anche a casa della figlia Elena, che è disposta ad accoglierlo. La stessa figlia da cui si è recato, a Mirano, nell’immediatezza, per confessare quanto accaduto, chiedendo conforto e comprensione, subito dopo aver iniettato il liquido letale alla moglie.

