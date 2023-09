SPINEA - La lista Lega Salvini, che nel 2019 appoggiò la candidatura di Martina Vesnaver, poi diventata sindaca di Spinea, fu presentata con il sostegno di 183 firme, ma 14 persone (ascoltate su un campione di 20 nel corso delle indagini su presunti falsi) hanno disconosciuto la sottoscrizione. Di conseguenza, «la lista recava unicamente 169 sottoscrittori e quindi era sotto la quota minima di 175. Tale lista, pertanto, non risultava idonea a partecipare alla competizione elettorale relativa al Comune di Spinea del 2019».

A scriverlo è la giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Maria Rosa Barbieri, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso luglio, ha condannato ad un anno di reclusione ciascuno (pena sospesa) due consiglieri comunali addetti all'autentica delle firme raccolte a sostegno delle liste elettorali di "Progetto Spinea" (centrosinistra), applicando invece il patteggiamento (con pene da 5 a 6 mesi) ad altri cinque consiglieri di altri schieramenti politici: Claudio Tessari, Franca Zamengo, Emanuele Ditadi, Piercarlo Signorelli e Giovanni Litt. A tutti veniva contestato di aver autenticato firme false, violando l'articolo 90 del dpr 570 del 1960, sostituito dall'articolo 1 della legge 61 del 2004.

MOVIMENTO 5 STELLE

Dalla sentenza emerge anche l'esistenza di 6 firme contraffatte (su un campione di sette firmatari ascoltati dagli inquirenti) a sostegno della lista del Movimento 5 Stelle che, analogamente «non risultava idonea a partecipare alla competizione elettorale», essendo stata sostenuta da 174 sottoscrizioni valide, a fronte delle 175 richieste. La lista Lega Salvini fu quella che raccolse maggiori consensi.

L'inchiesta, avviata dalla segnalazione presentata da un candidato consigliere comunale, riguardò inizialmente proprio la lista del Movimento 5 Stelle: il denunciante lamentò la mancanza del certificatore (la cui presenza è obbligatoria) nelle fasi di raccolta delle firme.

Gli investigatori, coordinati dal pm Andrea Petroni, si misero al lavoro sulle firme di quella lista, per poi estendere i controlli dai quali emersero numerose irregolarità, sia nelle liste di centrodestra che centrosinistra. I sottoscrittori furono ascoltati a campione, con un risultato sorprendente: il 40 per cento dei presunti sostenitori delle liste di centrodestra e il 17 dei sostenitori delle liste di centrosinistra dichiararono che quella non era la loro firma.

La posizione più pesante è stata contestata all'ex sindaco Tessari, accusato di aver autenticato una trentina di firme non regolari a sostegno delle liste "Lega Salvini", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia", "Siamo Spinea" (quella dell'ex sindaca Martina Vesnaver) e "Lista Claudio Tessari". Quindici le firme false contestate a Signorelli, a sostegno della lista "Spinea con Ditadi sindaco"; quattro quelle contestate a Ditadi; sei le firme false contestate a Franca Zamengo a sostegno delle liste del "Movimento 5 Stelle"; cinque quelle contestate a Mazzotta e quattro a De Pieri (entrambi a sostegno di "Progetto Spinea") e infine sei le firme contestate a Litt a sostegno della lista "È tempo-prospettiva Spinea".

Nel frattempo il Comune di Spinea è stato commissariato, lo scorso marzo, dopo che le dimissioni di numerosi consiglieri hanno fatto mancare la maggioranza all'allora sindaca Vesnaver.

LA DIFESA

Nel corso dell'inchiesta, gli indagati si sono difesi sostenendo che l'accusa mossa nei loro confronti era soltanto formale: ovvero di essere stati assenti al momento della raccolta delle firme, e non quella di aver materialmente partecipato alla falsificazione. Ma il loro compito, in qualità di responsabile dell'autenticazione delle firme, era proprio quello di presenziare alle sottoscrizioni per attestarne la validità: il non averlo fatto secondo la giudice è sufficiente a configurare il reato contestato.

Di fronte agli inquirenti, molti dei sottoscrittori ascoltati a campione hanno negato di aver mai firmato a sostegno di una lista: la difesa ha sostenuto che le rispettive dichiarazioni sono state condizionate dal fatto che la firma fu loro mostrata in modo decontestualizzato, ovvero senza spiegare a quale occasione o documento si riferiva. Alcune delle persone ascoltate dagli inquirenti hanno modificato propria versione di fronte ai difensori degli imputati, mentre una consulenza grafologica disposta dai legali, ha dichiarato la compatibilità di alcune di quelle firme con gli originali. Secondo la giudice, però, è più credibile la versione resa inizialmente che non la ritrattazione successiva; inoltre la contraffazione di gran parte delle firme contestate viene ritenuta pacifica, così come l'assenza del consigliere certificatore al momento della firma. La sentenza potrà essere impugnata in appello.