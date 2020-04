Spinea. Giovane madre uccisa a 33 anni dalla malattia, lascia una bimba di 6 anni

SPINEA - Era arrivata in Italia da ragazzina e si era ricostruita una nuova vita a Spinea, insieme alla sua famiglia. Purtroppo però la malattia l'ha portata via troppo presto. È morta mercoledì, a soli 33 anni, Ilianes Reyes Aguilera, spinetense di origini cubane.



La giovane donna viveva a Spinea, a Orgnano, da una decina d'anni ed era molto legata alla sua famiglia. Passava il tempo a dedicarsi alla sua bambina che ha 6 anni e alla quale era legatissima. Così come era affiatato, al racconto di alcuni amici, il rapporto con il marito Roberto Gomirato, che ha un'attività di gastronomia e cucina con un food truck con il quale facevano i mercati e che per un periodo ha fatto tappa anche in via delle Industrie, vicino alla Pam. Circa un anno fa la scoperta della malattia dalle quale sembrava essersi più volte ripresa.



Di recente, però, le condizioni si sono aggravate e la donna è deceduta in ospedale. Il sindaco Martina Vesnaver ha espresso il dispiacere di tanti spinetensi: «Sono mortificata e dispiaciuta quando si spezza una vita così giovane». «Era riservata ma sempre molto gentile e sorridente - raccontano alcuni genitori dei compagni di scuola della figlia -. Daremo tutto il nostro supporto al papà e alla bambina». M.Fus Ultimo aggiornamento: 10:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA