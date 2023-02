SPINEA - Spinea sta facendo sentire il suo affetto alla famiglia di Enkelejda Tuni, scomparsa sabato a soli 49 anni dopo aver convissuto con una malattia per quasi metà della sua vita. Originaria dell'Albania, in Italia si era costruita una vita è una famiglia con il marito Giacomo, con il quale ha poi avuto due figli. Non aveva ancora 30 anni quando scoprì la sclerosi multipla, malattia che continuava ad affrontare con grande forza da oltre 20 anni.

Addio Enkelejda

«Lei ha sempre lottato con tanta forza di volontà- raccontano alcune amiche che le sono state vicino -. Lo faceva per i suoi figli che amava tanto e per il marito. Era una donna molto dolce e sempre sorridente». Amante dei viaggi, le piacevano in particolare le località di mare, passione che cercava di vivere nonostante le difficoltà della malattia. E tanti legami si è costruita, negli anni, con i volontari delle associazioni che aiutano le persone malate. «Qualche anno fa aveva perso una sorella alla quale era molto legata, anche in quel caso a causa di una malattia» raccontano i vicini. Leda, che viveva con la famiglia vicino alla chiesa di Santa Bertilla, lascia il marito Giacomo, i figli Lorenzo ed Elia.

A Spinea sono in tanti a condividere un pensiero per Leda e a ricordarla come una donna molto gentile e bella, estremamente orgogliosa dei suoi ragazzi. Il funerale verrà celebrato domani, alle 15, nella chiesa di Santa Bertilla.