Fuga di gas da un appartamento chiuso per ferie, si rischia una strage

SPINEA - Alcuni condomini dal naso buono, la prontezza e la perizia dei vigili del fuoco e dei tecnici del gas hanno evitato un disastro oggi 8 agosto a Spinea. In un grande condominio di via Baseggio, da uno dei molti appartamenti chiusi, con gli inquilini lontani in ferie, si era verificata una perdita di gas. Una cosa pericolosissima, perché quando viene notata il gas ha già saturato l'appartamento interessato e l'intero condominio è in pericolo.



Ricevuto l'allarme, sono intervenuti in forse i vigili del fuoco e i tecnici del gas. Per prima cosa hanno staccato completamente l'erogazione dell'energia elettrica, e solo allora, con estrema prudenza e dopo aver allontanato i residenti, si è potuto procedere all'intervento tecnico vero e proprio, con eliminazione della fuga di gas.

