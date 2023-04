SPINEA - La Festa della Liberazione a Spinea, quest’anno si celebra con 3 giorni di anticipo. Fa discutere molto l’invito comparso sulla pagina Facebook e gli altri canali di comunicazione del Comune: “Si invitano i cittadini al 78° anniversario della Festa della Liberazione che si terrà sabato 22 aprile 2023 alle 10.30 in piazzetta Pertini”. A seguire è stato pubblicato il programma: subito l’alzabandiera, poi, un quarto d’ora dopo, il saluto istituzionale, probabilmente della nuova commissaria Paola De Palma, ora unica rappresentante delle istituzioni comunali.

Il post non è accompagnato da una spiegazione delle ragioni della scelta e alcuni spinetensi insorgono: “È un’offesa a tutti gli italiani”; “Una follia”, “O si festeggia il 25 aprile o non ha senso”. Queste le reazioni più contenute dei cittadini che non riescono a spiegarsi la scelta. C’è chi ironizza, proponendo di festeggiare il Natale il 22 dicembre e chi si chiede se sia uno scherzo. Nel frattempo c’è chi propone di organizzare un momento di festa alternativo, nella giornata esatta. Alla base, ma è una supposizione e una voce che circola, in attesa di poter comprendere qualcosa in più da chi ha convocato la celebrazione, potrebbe esserci un semplice errore o un problema di impegni. La seconda è l’ipotesi più probabile e tra i commentatori c’è chi sostiene che sia così anche se sulla pagina Facebook non ce n’è conferma.

La commissaria, oltre ai suoi compiti precedenti, sta infatti reggendo contemporaneamente due Comuni: oltre a Spinea le è stato infatti affidato, già da un anno, anche il Comune di Nervesa della Battaglia. Nella pagina del Comune trevigiano non ci sono al momento notizie sulla programmazione della Festa della liberazione. E alle reazioni stizzite o sorprese degli spinetensi su Facebook al momento non sono arrivate risposte quindi per avere conferme bisognerà attendere. Certo è rimasto deluso chi, almeno per quest’anno, vista l’assenza di maggioranza e opposizione sperava di risparmiarsi le polemiche che tengono banco ogni anno per il 25 aprile.