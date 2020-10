Evade dai domiciliari, 38enne trovata a passeggiare per le vie del centro: arrestata

VENEZIA/SPINEA - Una 38enne slovacca, a cui il giudice aveva applicato la misura della detenzione domiciliare per fatti che la vedevano coinvolta in una serie di furti avvenuti nei mesi precedenti nel veneziano, sabato, probabilmente stanca di rimanere rinchiusa tra le mura domestiche, ha pensato bene di farsi una passeggiata per le vie del centro di Spinea ed è stata in seguito arrestata dai Carabinieri di Mestre.

In realtà l'evasione era iniziata già dalla sera precedente quando la donna aveva deciso di andar a far visita ad un suo amico della zona per poi allontanarsi poche ore dopo senza fare avere nessuna sua notizia. Si temeva le fosse accaduto qualcosa di grave soprattutto per i suoi trascorsi di tossicodipendenza, fino a quando i carabinieri, già sulle sue tracce da diverse ore, sabato mattina l'hanno rintracciata proprio a casa del suo amico, dove era appena ritornata. Alla donna, in stato di arresto per evasione, è stato notificato anche l'ordine di carcerazione, conseguenza dell'aggravamento della misura della detenzione domiciliare cui era sottoposta scattato a seguito delle numerose segnalazioni fatte dai carabinieri di Spinea. La donna si trova ora nel carcere alla Giudecca.

