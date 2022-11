SPINEA - Due morti, un uomo e una donna, in una casetta bifamiliare in via Leopardi, una piccola strada in una zona residenziale non lontana da via Roma, a Spinea. Li hanno scoperti i carabinieri dopo che la figlia della donna aveva chiamato, preoccupata, perché dal pomeriggio non riusciva più a sentire la madre. I militari sono intervenuti verso le 22 e fino a tarda sera non si capiva cosa fosse esattamente accaduto. Di certo le vittime sono due, pare fossero compagni nella vita. In casa i carabinieri, sul luogo della tragedia, hanno trovato un’arma da fuoco e un coltello e in qualche modo sarebbe stata coinvolta anche una terza persona. Entrambe le vittime, uccise a coltellate, sono albanesi. Si cercherebbe l'ex marito di lei, anche lui albanese e probabilmente residente a Mira.

LA TELEFONATA

La figlia della donna nel pomeriggio aveva parlato con la madre che, quindi, era ancora viva. Dopodiché non l’ha più sentita e, col passare del tempo, provando a chiamarla e non ottenendo più risposta, ha cominciato a preoccuparsi fino a quando si è decisa a lanciare l’allarme. A tarda sera fuori in strada, lungo via Leopardi, al di là delle barriere installate dagli uomini dell’Arma, amici e familiari, tra i quali c’era chi parlava in una lingua straniera, si lasciavano andare a scene di disperazione e di rabbia per una tragedia i cui contorni non sono ancora definiti ma che ha distrutto delle famiglie.

IL PRECEDENTE