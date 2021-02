Collaboratore scolastico di 24 anni privo di sensi in casa: muore in ospedale

SPINEA - Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Spinea sono stati attivati dall'ospedale di Mirano ove era stato trasportato C.S. classe 1996, morto in ospedale. In particolare, su segnalazione dell'istituto scolastico ove il 24enne lavorava quale collaboratore, sanitari e Vigili del fuoco sono intervenuti nell'abitazione di via Bologna 8 a Spinea, dove il giovane era a terra privo di sensi. In ospedale i sanitari hanno trovato una dose di cocaina e hanno allertato i Carabinieri che a casa hanno trovato un'altra dose aperta e alcuni farmaci.

