SPINEA - Una casetta in legno per gli attrezzi avvolta del fuoco, all’interno bombole di gas, taniche di benzina, attrezzi agricoli alimentati a carburante: una potenziale polveriera. In mezzo alle abitazioni in una zona residenziale. Se la pattuglia dei vigili urbani non fosse passata per caso nell’esatto momento in cui è scoppiato l’incendio, il bilancio di quanto accaduto in via Bennati 43 a Spinea poteva essere ben più grave. Questione di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati