Moglie e figli pestati e minacciati per 29 anni: lei chiusa nuda fuori di casa Tutti sapevano, ma nessuno parlava

SPINEA - Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Mestre, nello specifico quelli della Stazione di Spinea, hanno tratto in arresto su ordinanza di custodia cautelare agliemessa dal GIP del Tribunale di Venezia per i gravi reati dicontro familiari e lesioni personali dolose, continuati ed aggravati, un. L’uomo, è infatti accusato di, tenuti anchecomposto daidi cui uno ancoraa più riprese e minacciata perché non denunciasse le violenze né ricorresse alle cure mediche.Le delicate indagini svolte dai Carabinieri hanno accertato che, costretti ad assistere alle continue aggressioni fisiche e verbali ed alle frustranti umiliazioni nei confronti della madre, a volte particolarmente crude, giunte persino aNon si contano le minacce, le ingiurie pesantissime rivolte alla povera donna ed ai figli, gli innumerevoli episodi anche oltre l’immaginabile verificatisi tra le mura domestiche a cui hanno fatto da contraltare reticenze e silenzi indotti dalleche, per tutto questo tempo, hanno impedito di far emergere un quadro terribile che. E’ spettato quindi ai Carabinieri, intervenuti occasionalmente, procedere autonomamente e ricostruire la situazione sì da inchiodare alle proprie responsabilità l’uomo, acquisendoche confermano un quadro aberrante fatto di anni di violenze fisiche e svalutazione di ogni dignità umana, uno scenario di silenziosa violenza domestica che durava da decenni.Il terribile quadro refertato puntualmente dai militari dell’Arma all’A.G. è sfociato nell’emissione del provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo che ieri è stato arrestato dai militari della Stazione di Spinea e portato in una struttura sanitaria per gestire inizialmente l’emergenza e quindi in una struttura adatta alla detenzione e alla cura dell’uomo.