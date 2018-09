Dopo l'assalto ai casting, allestito il set per le riprese di Spiderman

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Dopo l'di fine agosto per avere un posto da comparsa a fianco dell'uomo ragno, quando accorsero in migliaia per un posto nelle scene del filme riuscire magari ad incontrare il mitico Stan Lee, autore dei famosi supereroi della Marvel è ora arrivata l'ora di allestire il set. Ieri sono infatti iniziati i preparativi del set di Spiderman in fondamenta S.Ana a Venezia.