Spiderman, apocalisse in campo S. Maria Formosa: gondola spezzata e domani crolla il campanile

VENEZIA Spiderman, sono iniziate le riprese previste in campo Santa Maria Formosa. La distruzione apocalittica del campo - con tanto di gondola spezzata in due - si è arricchita nella finzione scenografica del set da tavolini e sedie rovesciate e da un banco di fruttivendolo con tutta la merce a terra. Il mitico uomo ragno, interpretato da Tom Holland, si è fatto vedere solo al mattino con e senza il noto costume rosso-blu. Nel pomeriggio, invece, è stata la volta delle scene di massa con i figuranti e molte riprese attraverso i droni, veri principi di questa reggia sfasciata pure con il campanile della chiesa crollato a terra. Finzione, ovviamente, come non è noto se un simile catafascio in campo sia stato opera di Spiderman o dei suoi nemici. Lo sapremo solo all'uscita del film, che vede Venezia grande protagonista scenica. A singhiozzo la security ha interdetto gli accessi al campo, irritando non poco i veneziani ed ed i turisti. Buona la prima! si udiva ovunque: un invito alla produzione a fare in fretta con le riprese, lasciando le calli transitabili. DISAGI E POLEMICHE Le riprese dureranno ancora due giorni: oggi e domani, quando il campanile crollerà con fragore e detonazioni riempiranno il campo. Tutta l'ala di campo Santa Maria Formosa verso la biblioteca Querini è stata adibita ai macchinari e ai gruppi elettrogeni: un groviglio di apparati e di cavi da far invidia più che a Spiderman ad una navicella di Star Trek.



