â€‹Una creatura d'acqua scuote Rialto, esplosioni a Santa Maria Formosa: le prime immagini di Spider Man

di Fulvio Fenzo

Unaminacciando l'intera città. E non basterà il Mose per salvare Venezia, ma ci vorrà nientemeno che l'Uomo Ragno. C'è perfino un (finto) servizio del Tg di Rete Veneta nel supertrailer del prossimo Spider-man: far from home (lontano da casa), da ieri sulla rete in vista dell'uscita mondiale annunciata per il 5 luglio 2019. Un'anticipazione che, assieme a immagini di Londra, vede al centro proprio le riprese in laguna che la troupe diretta dal regista Jon Watts ha effettuato nell'autunno scorso con protagonista nuovamente Tom Holland.