Abusi edilizi a Punta Canna Blitz nella spiaggia di Sottomarina

CHIOGGIA - Si torna a parlare della spiaggia di Punta Canna , quella che in passato era stata rinominata la "spiaggia fascista" a causa dei cartelloni affissi e dei gadget che rimandavano al Ventennio. Ebbene, martedì 22 maggio i Carabinieri Forestali della Stazione di Mestre e del Gruppo Carabinieri Forestale Venezia, col supporto della Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina, su disposizione della Procura della Rep.ca di Venezia, hanno sottoposto a sequestro preventivo alcune opere considerate irregolari, insomma, abusi edilizi.Sono il, comprensivo die di tutti gli ulteriori manufatti,e camminamenti funzionali allo stabilimento balneare,e che impedivano al pubblico di fruire liberamente di un’area appartenente al demanio marittimo. È inoltre al vaglio della Magistraturaconsiderato che l’area interessata dalle opere poste sotto sequestro è sottoposta aLe indagini, iniziate alla fine del 2016, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia – Sost. Proc. Massimo Michelozzi e svolte dalla Stazione Carabinieri Forestale di Mestre. La misura cautelare reale del sequestro preventivo è stato emessa dal Tribunale del Riesame di Venezia in data 18/05/2018.Le indagini e gli ulteriori accertamenti sono tuttora in corso. Sono state