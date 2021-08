Spiaggia devastata di notte da festini alcolici e piromani: ecco lo scenario di prima mattina Video choc

CAVALLINO-TREPORTI (Venezia) - Fossero solo vandalismi.... Purtoppo è molto peggio: la spiaggia del Cavallino viene devastata di notte da festini alcolici e piromani che danno fuoco agli ombrelloni. Quanto documentato è accaduto questa notte - 19 agosto - sul tratto antistante piazzale Tevere, ma problemi analoghi hanno anche in zone limitrofe.

Immagini e video sono eloquenti: gli assistenti del litorale di Cavallino di prima mattina trovano fra le sdraio e sulla sabbia decine di bottiglie, anche rotte, ma anche siringhe e sporcizia. Non si tratta quindi solo di giovani in vena di eccessi (magari ospiti dei vicini campeggi), ma anche di sbandati e tossicodipendenti oppure gente che dorme tutta la notte in spiaggia e all'alba, come già accaduto minaccia e aggredisce i gestori o i bagnini delle spiagge.

Le forze dell'ordine sono state più volte allertate, ma non riescono a tener sotto controllo l'intero litorale (che è vicino a Jesolo) mentre il Comune "delega" la sicurezza notturna ai privati. Il risultato è quello che queste immagini spiegano meglio di mille parole e l'esasperazione degli operatori turistici è al limite.

Gigi Bignotti