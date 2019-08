Vigile picchiato, per la sicurezza in spiaggia arriva il taser

di Monica Andolfatto - Giuseppe Babbo

L’appello del sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, non è rimasto inascoltato. L’allarme sicurezza, dopo l’aggressione a un vigile da parte di un venditore abusivo in spiaggia, è tornato alto. E il questore Maurizio Masciopinto annuncia un’azione più serrata, attraverso una organizzazione dii uomini e mezzi ma anche, se servisse, con strumenti di prevenzione efficaci, come il taser.