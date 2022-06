JESOLO -Tutto esaurito. Ma, soprattutto, ancora meglio del 2019. È boom di presenze sulle spiagge del litorale veneziano. Da Sottomarina a Bibione hotel, campeggi e appartamenti stanno registrando giornate di autentico pienone, tanto che da giovedì la media di occupazione ha ampiamento superato il 90% con tantissime punte di sold-out praticamente ovunque.



EFFETTO PENTECOSTE

Una tendenza confermata fino ad oggi, con ottime presenze di ospiti stranieri anche per i prossimi 14 giorni grazie alla Pentecoste e al Corpus Domini. Il weekend lungo, con il ponte del 2 giugno e la festa di Pentecoste, infatti, ha generato un vero e proprio assalto alle spiagge. Tantissimi gli italiani, soprattutto lombardi, veneti e altoatesini, che hanno approfittato di questi giorni di festa per concedersi la prima vacanza al mare della stagione. Ad aggiungersi, soprattutto da ieri, anche gli ospiti austriaci e tedeschi, con quest'ultimi che ora avranno due settimane di festa trascorse rigorosamente al mare. Immancabili poi i pendolari che anche in questo fine settimana sono calati in massa nonostante le code chilometriche prima di arrivare sull'arenile per accaparrarsi i tratti di arenile libero.



GLI ALBERGATORI

A certificare l'ottimo inizio di stagione è Massimiliano Schiavon, presidente regionale di Federalberghi. «Le aspettative della vigilia sono state tutte confermate spiega In tutte le città balneari venete si sta registrando un'occupazione praticamente da tutto esaurito. Con il ponte del 2 giugno abbiamo avuto buone presenze degli ospiti italiani, ora con la Pentecoste sono arrivati numerosi anche i tedeschi e gli austriaci, mentre nei prossimi giorni con la fine delle scuole ci aspettiamo una ripresa anche dal mercato interno. Stiamo vivendo un inizio di stagione davvero promettente: da registrare che le richieste non mancano nemmeno per i prossimi mesi anche se sono tutte legate ad un turismo di prossimità. Chi arriva anche dall'estero preferisce muoversi con mezzi propri. In ogni caso la richiesta di Italia e di Veneto in particolare è molto alta e questo non può che farci piacere».



PERSONALE CARENTE

Unica nota stonata la cronica mancanza di personale stagionale. «Secondo le nostre stime aggiunge Schiavon ad oggi manca ancora il 15% degli addetti, che su scala regionale significa che non ci sono 6mila addetti. Per sopperire a questa mancanza albergatori e imprenditori stanno facendo un grande sforzo che all'esterno probabilmente non viene percepito del tutto». Ottime le indicazioni a Caorle con gli hotel sold-out da giorni, a Jesolo l'occupazione alberghiera ha una media del 90%. Ma anche in questo caso con punte di tutto esaurito che dureranno almeno fino ad oggi: ottime le previsioni per i prossimi giorni. «Si nota più fiducia anche dal mercato estero commenta Alberto Maschio, presidente dell'Associazione jesolana albergatori - Dopo quanto abbiamo dimostrato nelle precedenti due estati, i nostri ospiti probabilmente sono consapevoli di quanto la loro sia una vacanza in sicurezza e in completa tranquillità e si affidano serenamente ai nostri servizi». Ottimi i riscontri anche a Bibione dove nel weekend, secondo i dati raccolti da Confcommercio si registra un'occupazione media nelle strutture ricettive dell'85%. «Sono numeri assolutamente importanti spiega Andrea Drigo, presidente del Consorzio Operatori Balneari Confcommercio Bibione , che ci fanno ben sperare per questo avvio di stagione turistica. I commercianti, il comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi sono pronti ad accogliere gli ospiti. Ci attendiamo un afflusso davvero significativo di turisti austriaci e tedeschi che torneranno a popolare la nostra città già in questi giorni». Secondo il presidente Drigo, Bibione si presenta agli ospiti nella sua forma migliore, con strutture e servizi di qualità e un programma di manifestazioni ed eventi particolarmente attrattivo: «Anche per i prossimi mesi conclude - i dati raccolti ci confermano l'interesse dei turisti, stranieri ed italiani, per la nostra località. Importante, infine, anche il programma di eventi che accompagna questa estate 2022 e che richiamerà numerosi visitatori».