LIDO - Nonostante gli aumenti, in pochi rinunceranno alla capanna al Lido per la stagione balneare 2023. Per assorbire i rincari, però, si va alla ricerca di un nucleo familiare in più con cui condividere la spesa, come consuetudine diffusa. Il rischio di un crollo delle prenotazioni viene escluso, ma una prima conferma si dovrebbe avere mercoledì prossimo quando tutti gli stabilimenti apriranno le prenotazioni. I gestori puntano a raggiungere il boom di presenze dell'estate 2022.

In un panorama di aumenti, c'è anche chi ha deciso di mantenere gli stessi prezzi dello scorso anno senza rincari: è il caso della spiaggia "Miramare", in lungomare Marconi, che mantiene le tradizionali date di apertura e chiusura dal 1 giugno al 15 settembre. La spiaggia è la più antica del Lido: la concessione risale al 1898, ha attraversato ben tre secoli di storia e quest'anno festeggia il suo 125esimo compleanno. Una capanna in prima fila per tutta la stagione al Miramare costa 4890 euro (laterali a 4260 euro); seconda fila 3640 euro, terza fila 3120 euro, capannette laterali 2700 euro, capannette di terza fila 2180 euro. Ma non ci sono solo le capanne: si possono scegliere anche gli ombrelloni: dalla prima alla terza fila 2000 euro per tutta la stagione, dalla quarta all'ottava fila 1600 euro. Se infine si sceglie la formula di ombrellone più cabina partiamo da 2300 euro e scendiamo a 1900 euro. Miramare ha anche una proposta non solo giornaliera dell'ombrellone ma anche di mezza giornata.

L'estate al Lido offre un ampio ventaglio di opportunità: si va da una capanna che può costare quanto una bella auto nuova alla possibilità di godersi il sole e mare spendendo pochi euro al giorno. Paolo Piccolotto, presidente della cooperativa Bagni Miramare, spiega così la scelta, in controtendenza rispetto al momento attuale di non praticare aumenti. «Nonostante il preventivato aumento del 25 per cento dei canoni demaniali non me la sono sentita di aumentare le capanne - dice - in una fase in cui tutte le famiglie sono alle prese con aumenti di tutti i tipi a cominciare dalle bollette di casa, gas, energia elettrica».

VENEZIA SPIAGGE

Venezia Spiagge, società al 100 per cento del Comune che gestisce tre stabilimenti, dalla prossima settimana comunicherà le tariffe ufficiali una volta deliberate dal consiglio di amministrazione. È stato confermato che ci saranno alcuni piccoli aumenti compensati però almeno parzialmente anche da maggiori sconti più consistenti per i clienti storici e per tutti i veneziani. C'è anche una grande curiosità per le tariffe della nuova spiaggia Des Bains sulla quale vi sono aspettative molto alte di rilancio. Anche per la spiaggia Des Bains 1900 le tariffe saranno online da mercoledì. Altro aspetto molto importante per la prossima stagione è la proposta di animazione e intrattenimento che verrà organizzata per per bambini, ragazzi e famiglie. La Municipalità vorrebbe riproporre la manifestazione di cinema all'aperto omaggio alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre prossimi.