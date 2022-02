Carnevale di Venezia: lascia senza fiato lo spettacolo sull'acqua tra fuoco e acrobazie Guarda il video

VENEZIA - Magia sull'acqua in Arsenale. La festa veneziana sull’acqua si è trasferita in unteatro a cielo aperto per celebrare “Remember the Future”, il Carnevale di Venezia 2022 con uno straordinario spettacolo sull’acqua, elemento con cui la città ha creato il suo legame più forte e che quest’anno festeggia i 1600 anni dalla sua fondazione. Lo spettacolo di oggi, 18 febbraio, tra giochi di luce, fuochi, imbarcazioni, costumi ed effetti ha incantanto. Nebula Solaris, questo il titolo, verrà riproposta due volte al giorno per un totale di nove serate: si replica domani, sabato 19 e domenica 20 febbraio e da giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo con due repliche giornaliere alle 18.45 e alle 21.15.

Lo spettacolo sull’acqua è curato da Opera Fiammae e Viorica con la regia di Anton Bonura, e ha dato vita ad una serata di giochi di acqua e fuoco con una narrazione onirica che trasforma in arte gli elementi di aria, terra, acqua e fuoco creando visioni di mondi sommersi e civiltà future. Su imbarcazioni e chiatte galleggianti sulle acque antistanti la darsena dell’Arsenale, gli artisti si sono esibiti in un repertorio tra giochi, attrezzature sceniche, acrobati ed evoluzioni del Flyboard. (Video di Luigi Costantini Fotoattualità)