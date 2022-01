Speedline, una speranza in più: arrivata la convocazione al Mise

SANTA MARIA DI SALA - Questo pomeriggio, 3 gennaio, è arrivata la convocazione al MISE per la vertenza Speedline, il giorno venerdì 7 alle ore 14. Una speranza in più per i lavoratori dell'azienda di Santa Maria di Sala diventati un simbolo, su molti fronti: quello economico, con una proprietà straniera che vuole chiudere per delocalizzare, quello politico e sociale, con una delle maggiori aziende veneziane che è divenuta presidio da difendere sul piano del lavoro.

I lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala, che coinvolgono 650 famiglie, sono diventate anche un simbolo di questo Natale, con il presidio davanti ai cancelli della loro azienda che vogliono salvare a tutti i costi.