VENEZIA - Spari nella notte in una calle vicino a Rialto. Le pallottole si sono conficcate nel muro di una abitazione poco lontano da alcune telecamere di sicurezza. I colpi sono stati sparati in calle del Sol, poco lontano dal ponte di Rialto. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Questura di Venezia e la polizia scientifica. Sono state avviate le indagini per far luce sull'episodio. Non è la prima volta che accade in quella zona