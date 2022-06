Sparatoria di Bibione, catturato l'albanese in fuga: era a Cesarolo

BIBIONE - Sparatoria e fuga, è finita la latitanza di Artur Haxhiu. Lo hanno trovato a Cesarolo non distante dall'ultimo avvistamento dell'altro giorno. Haxhiu, il cittadino albanese che ha sparato a due connazionali e a un collega di lavoro a Bibione, è stato fermato questa mattina dai carabinieri della radiomobile di Portogruaro. Gli investigatori dell'Arma gli stavano dando la caccia dall'altro giorno, quando a Bibione ha ferito gravemente un uomo presso un agenzia turistica di Bibione, sparandogli in testa. Da lì poi la follia del cittadino albanese non si è fermata tanto da ferire un altro collega è di lì a poco sparare anche a un altro connazionale.

APPROFONDIMENTI VENDETTA ARMATA Sparatoria a Bibione, caccia all'uomo: autista Atvo lo incrocia,... REGOLAMENTI DI CONTI Sparatoria tra albanesi nelle case popolari di Bibione: uno è...

Dall'altro giorno investigatori dell'Arma avevano intensificato i controlli proprio tra San Filippo e Cesarolo. Questa mattina poco dopo le 11 lo hanno trovato a Cesarolo in centro, mentre stava camminando lungo via Conciliazione. I carabinieri sono subito in intervenuti fermando Artur Haxhiu che ha tentato in qualche modo di sfuggire al blocco dei militari dell'Arma. I carabinieri della radiomobile lo hanno quindi trasferito in caserma per interrogarlo.