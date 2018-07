Spara al rivale in amore, l'altro prende il fucile e centra la sua auto

CHIOGGIA - Spara contro il rivale più colpi d'arma da fuoco, poi si allontana a bordo dell'auto guidata dalla fidanzata mentre il suo "bersaglio" mira al veicolo e preme a sua volta il grilletto di un fucile a canne mozze calibro 12. La sparatoria si è registrata nella notte tra lunedì e martedì scorsi a Chioggia.



Il secondo, un uomo di 44 anni residente a Chioggia, è stato arrestato in flagrante per detenzione illegale di armi alterate e clandestine e una denuncia per tentato omicidio. Per l'aggressore, un 41enne di Marghera, è stato invece disposto il fermo sempre per tentato omicidio, assieme alla sua compagna, denunciata a piede libero.



Intorno alle 3 di ieri i Carabinieri della compagnia di Chioggia sono stati chiamati da alcuni residenti della zona per alcuni colpi di pistola in corrispondenza di un condominio. I militari hanno sorpreso il 44enne intento a gettare dalla finestra, in un borsone, una serie di armi: una lanciarazzi, due fucili ad aria compressa calibro 8, due balestre, 50 pugnali di varie misure, 20 spade, 150 cartucce per fucile, un cannocchiale di precisione per fucile, una banda chiodata artigianale, varie cartucce per fucile modificate, 800 grammi di pallini da caccia.



Attraverso il numero di targa dell'auto in fuga si è risaliti al 41enne di Marghera, nel frattempo tornato a casa con la fidanzata, nel primo pomeriggio di martedì. Bloccata l'auto dopo un breve inseguimento, i militari hanno notato segni di proiettile sulla carrozzeria, corrispondenti a un fucile sequestrato al rivale. L'uomo ha dichiarato di aver sparato a sua volta con una pistola a salve, non individuata. Nella sua abitazione sono stati trovati una scacciacani priva del tappo rosso, 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tre coltelli. Entrambi i protagonisti della vicenda si trovano ora in carcere a Venezia, in attesa delle decisioni del giudice.

