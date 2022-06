Omicidio-suicidio: vigilante soffoca la moglie davanti alla nipote e si uccide con un coltello

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Omicidio-suicidio a Fossalta di Portogruaro, due coniugi sono stati trovati morti in casa: oggi, 10 giugno, una guardia giurata di 55 anni, ha ucciso la moglie, una donna italiana di 50 anni, pare soffocandola e poi si è ucciso a coltellate.

I carabinieri della compagnia di Portogruaro con i sanitari del 118 sono arrivati in via Roma, nel cuore di Fossalta, per il soccorso a due persone. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 assieme agli investigatori dell'Arma assieme al magistrato di turno della Procura di Pordenone. La tragedia è avvenuta davanti alla nipote, che avrebbe poi dato l’allarme. La donna avrebbe parlato di una «gelosia ingiustificata» da parte del 55enne.

Le vittime

Si tratta di Lorena Puppo, di Stiago di Fossalta, 50 anni (è la 39.ma vittima di femminicidi dall'inizio dell'anno) e aveva lavorato come barista ma ora era dipendente di un'azienda di pulizie, mentre lui, Giuseppe Santarosa, è un 55enne che lavora come guardia giurata non armata ovvero faceva solo portierato alla San Marco Gas di Noiari di Portogruaro. La coppia non aveva figli.

La tragedia è avvenuta in una casa della centralissima via Roma.