Spaccio di droga, in manette un richiedente asilo nigeriano

a Portogruaro: arrestato un richiedente asilo. A. A,ospite del centro di via Da Vinci a Portogruaro, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo ieri sera è finito nella rete degli investigatori che stavano monitorando la zona in cui sono ospiti i richiedenti asilo. Fermato un consumatore, i militari gli hanno trovato addosso una dose diche aveva appena acquistato dal 32enne nigeriano. L'extracomunitario è stato arrestato per spaccio e quindi rimesso in libertà, come disposto dal Pm Questa mattina è scattato undell'Arma. Almeno 30, agli ordini del maggiore Michele Laghi, hanno setacciato il centro di accoglienza anche con le unità cinofile. Non sono state trovate altre sostanze illecite, ma i carabinieri puntano a capire se vi sia comunque un giro di droga tra i richiedenti asilo