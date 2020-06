Spaccio a Rialto e nei luoghi della movida, arrestato un kosovaro

VENEZIA - Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della stazione San Marco, al comando del Luogotenente Luca Fiorani e coordinati dal Maggiore Savino Capodivento Comandante della Compagnia lagunare, hanno arrestato un trentunenne kosovaro trovato con circa 10 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi pronte per lo spaccio oltre ad una somma di denaro di 50 euro verosimilmente frutto dell’attività illecita.

A quel punto è stata perquisita anche l’abitazione in cnetro storico dove il trentunenne viveva da qualche mese. Lì sono stati sequestrati altri 6 grammi circa di cocaina e 4 di marijuana oltre ad un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza. Lo stupefacente, che immesso sul mercato avrebbe fruttato all’incirca 1.500 euro, un bel giro di affari per l’uomo il cui curriculum è già noto alle forze dell’ordine, è stato sequestrato.

