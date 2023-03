«Sono qui per essere arrestato»: spacciatore si consegna ai carabinieri, ma si era sbagliato

VENEZIA - Si è presentato ai Carabinieri sostenendo di avere un ordine di cattura e quindi di dover essere arrestato. Dai controlli dei militari è stato comunque trovato in possesso di stupefacenti ed è stato per questo arrestato e condannato. Protagonista dell'episodio un cittadino nordafricano, che domenica 12 marzo si è autoaccusato nella caserma della Compagnia di Mestre. A seguito degli accertamenti, tuttavia, non è risultata nei suoi confronti alcuna misura cautelare o ordine di esecuzione di pena. I militari hanno però svolto una perquisizione nella sua abitazione, trovando cinque involucri con cocaina e eroina e un bilancino di precisione probabilmente utilizzato per suddividere le dosi di stupefacente, oltre a quattro telefoni cellulari. L'uomo è stato dunque dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, al termine del processo per direttissima, è stato condannato a 8 mesi, con pena sospesa ed obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

