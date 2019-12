Spacciatore da record, arrestato tre volte in appena tre mesi

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - L'hanno arrestato tre volte in tre mesi, sempre per lo stesso reato: spaccio. Lamin Drammeh, maliano di 29 anni, a cambiare vita non ci pensa neanche lontanamente. Eppure tutte e tre le volte è stato preso con le mani nel sacco con quantità di tutto rispetto: due etti la prima volta, addirittura quattro chili la seconda, quattro etti pochi giorni fa. Uno specialista nella vendita di marijuana che, pur non essendo paragonabile all'eroina o ad altre pesanti droghe sintetiche, per la legge sempre droga è. I carabinieri di Mestre e gli uomini dell'unità cinofila della polizia l'hanno colto in flagrante per l'ennesima volta con un complice gambiano, Lamin Camara, 30 anni.