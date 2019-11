Carrozziere-spacciatore con l'assegno di disoccupazione: aveva 19 chili di droga

di Monica Andolfatto

SCORZÈ - Spacciatore di rango con assegno di disoccupazione. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Mira, dopo che nella carrozzeria di cui sarebbe titolare a Gardigiano di Scorzè hanno sequestrato quasi 19 chili di marijuana per un valore al dettaglio di almeno 200mila euro. Lui si chiama Miho Neritan, classe 1980, albanese, da sempre residente a Mogliano e non nuovo alle cronache in virtù dei diversi precedenti per reati connessi al mondo della droga, per rissa e per resistenza a pubblico ufficiale. Nella sua...