Marijuana nascosta negli slip, il cane antidroga smaschera lo spacciatore

MESTRE - Quando l'ha fermato la polizia locale con i cani antidroga, nascondeva negli slip 13 dosi di marijuana. Da giorni, i cittadini avevano segnalato ai vigili la presenza dei soliti spacciatori nell'area del parco della Bissuola: una volta sul posto, gli agenti si sono concentrati su un 30enne di nazionalità gambiana, noto spacciatore, che si trovava seduto sul marciapiede di fronte al liceo Giordano Bruno. Gli agenti hanno subito messo in sicurezza ogni possibile via di fuga del sospetto, per poi lasciare "via libera" a Coco, il cane antidroga dell'unità cinofila, che da subito ha puntato i pantaloni del 30enne. L'uomo, che aveva diversi precedenti, è stato denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA