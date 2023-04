Spaccata notturna nel negozio di elettronica: ladri messi in fuga dai fumogeni

PORTOGRUARO - Furto nel cuore della notte in un negozio di elettronica: ma i ladri devono "accontentarsi" di tre smartphone. Cercavano il colpo grosso due banditi che nella notte tra mercoledì e giovedì 13 aprile sono riusciti a entrare nel negozio "Elettronico" di via Stadio a Portogruaro. I banditi sono riusciti a forzare la porta d'ingresso. Non appena uno di loro ha varcato l'entrata, è scattato l'allarme con tanto di fumogeno. In pochissimi secondi il negozio è stata invaso da una densa nube di fumo tanto che i ladri si sono dovuti accontentare di tre smartphone. I due sono poi riusciti a fuggire: tutto filmato dalla telecamera di videosorveglianza. Sul posto i Carabinieri che stanno indagando.