VENEZIA - Quattro sanzioni per violazioni alla normativa sul commercio, soprattutto riguardo l'esposizione della merce al di fuori delle vetrine come in un bazar mediorientale senza che il negoziante si preoccupasse minimamente né di pagare le multe né di ottemperare. Così, il Comune ha disposto la revoca dell'attività a un negozio di chincaglierie e souvenir gestito da un bangladese in Salizada San Pantalon. Il provvedimento di chiusura è stato notificato dalla polizia locale e ora per lui o per chi subentrerà saranno parecchi problemi. Se vorrà riaprire o qualcuno vorrà subentrare dovrà giocoforza proporre articoli di un certo tipo e soprattutto di una certa qualità. Ma soprattutto, nessuno potrà più vendere cose del tipo "tutto a un euro" e simili.



NUOVE REGOLE

È uno dei primi effetti della normativa "anti paccottiglia" introdotta dall'amministrazione Brugnaro negli ultimi anni per contrastare il degrado commerciale che stava (sta) fagocitando la città. La ditta in questione, aperta nel 2015, ha avuto la stessa contestazione con 3 verbali nel 2019, 2 nel 2021 e 2 nel 2022. In forza di questo, come previsto dal nuovo articolo 38 del regolamento di polizia locale ("Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza"). Dopo una sospensione per 15 gioni di un anno fa e la recidiva a infrangere le norme, a fine novembre è stata decisa la chiusura del locale, notificata ieri.

«Sono contento di vedere i primi frutti della delibera "antipaccottiglia" che sono riuscito a realizzare grazie al supporto del Sindaco e della Giunta - commenta l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga - La disposizione di revoca di un'attività e conseguente chiusura del locale, è l'esempio pratico di come funziona. Grazie alle segnalazioni - aggiunge - prima e ai controlli effettuati poi dalla Polizia Municipale, che ringrazio, la ditta è stata sanzionata più volte per aver appeso la merce all'esterno del negozio e quindi è stata emessa la disposizione di revoca dell'attività, come da regolamento. E qui entra in campo la delibera cosiddetta "antipaccottiglia", infatti essendo i locali situati in zona di flusso turistico rosso ovvero ad alta frequentazione pedonale, in futuro potrà aprire solo un'attività con codice Ateco compreso nell'elenco redatto, alta gamma e artigianato riconosciuto dalla Regione Veneto».



È il primo provvedimento concreto contro il proliferare della paccottiglia venduta da stranieri, i quali tra l'altro, usavano il giochetto del cambio di ragione sociale per eludere il pagamento delle sanzioni. Ora questo non sarà più possibile, perché dopo la chiusura (volontaria o forzata) non si potranno più vendere quelle merci. Un esempio chiaro per tutti. Soprattutto per un negozio vicino, che espone la merce all'esterno e che con ogni probabilità farà la stessa fine.